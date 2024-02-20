نظمت جامعة المنوفية الأهلية، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية تحت عنوان "صحتنا من صحة كوكبنا" بمدرج الجامعة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، وإشراف الدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكليتي الطب وطب الأسنان وإدارة التفتيش الفني "مركز المعلومات الدوائية المركزي".

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن الندوة تهدف إلى رفع الوعي الصحي لجميع أبناء الجامعة، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تنمية الوعي الصحي للمواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، خاصة وأن التعليم والصحة تمثلان ركائز أساسية للنهوض بالدولة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبها أشارت الدكتورة نانسي أسعد، إلى أن تنظيم الندوات التوعوية من الأهداف الرئيسية في مجال خدمة الطلاب والعاملين بالجامعة لتوعيتهم بالممارسات الجيدة في الحياة اليومية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حفاظًا على الصحة العامة، وطرق الوقاية من الأمراض ومعلومات دوائية طبقًا للمراجع العلمية ومعايير الجودة الصحية.

وشهدت الندوة كيفية الوقاية من الأمراض المنتشرة في الفترة الحالية نظرا للتقلبات الجوية، وكيفية العلاج منها، والطريقة الصحيحة لتناول الأدوية والمعلومات الدوائية طبقا للمراجع العلمية العالمية في مجال الدواء، بما يضمن الجودة والتميز في المجال الدوائي المصري.

كما تم خلال الندوة توضيح عدد من النصائح الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، وعرض أهداف مراكز المعلومات الدوائية التي تم عملها بجامعة المنوفية لرفع الوعي الدوائي وتقديم المعلومات عن الأدوية بصفة عامة وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة لكل فئات المجتمع، والمساهمة بشكل كبير في تطوير أبحاث اقتصاديات الدواء، وتثقيف المرضى وإمدادهم بالمعلومات الدوائية الدقيقة والكاملة.