مهرجان مسرح الجنوب يطلق بوستر الدورة الثامنة

أطلقت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والذي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني هيثم الهوارى بوستر الدورة الثامنة من المهرجان والتي تقام في محافظة قنا في الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل، والتي تحتفل بالمسرح العراقى برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، هئية تنشيط السياحة، وعدد من المؤسسات.

وقالت مصممة البوستر الفنانة نسرين محمود شعبان: حاولت أثناء تصميم بوستر الدورة الثامنة أن يكون مختلفا عن السنوات الماضية، خاصة أن المهرجان يهتم بقضايا المرأة ولكن لم يتم الإشارة إليها من قبل فالصورة من العرض المسرحي الإسباني "عرس الدم" الذي حصل على عدد من الجوائز خلال الدورة السابعة من المهرجان وعبر بشكل كبير عن قضايا المرأة على المستوى العالمي.

وأضافت أن كل التصميمات كانت تحت إشراف د. إسلام زكى رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهئية العامة لقصور الثقافة.