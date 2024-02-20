علق الفنان لطفي لبيب، على الأحداث العالمية الراهنة التي يشهدها العالم، واصفًا إياها بعصر «البشتكة»، قائلا: «عارف لما تخلص دور لعبة الدومينو وبتبشتك الورق، إحنا دلوقتي عايشين في عصر البشتكة».
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري»، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، إلى تغير المناخ والاقتصاد والجغرافيا كأمثلة على «البشتكة» التي يعيشها العالم، مؤكدا في الوقت ذاته أن «الله لا يغضب على عباده وكل ما يفعله هو الخير».
وأعرب عن حزنه من الأزمات التي يشهدها العالم، لا سيما الصراعات الحالية في السودان والحرب على غزة وأوكرانيا وغيرها، مؤكدا أن العالم أصبح يفتقد إلى الرؤية المستقبلية واصفا الوضع الحالي بأنه «قطرة في بحر لا يعرف الميناء» .
واستشهد بحرب اليمن وحرب 67، مؤكدا أن الرخاء يأتي بعد الحرب، قائلا: «صحيح إحنا مش عارفين بكره في إيه! والمتغيرات كثيرة جدا؛ لكن لازم نكون واثقين تماما أن إحنا هنعدي بقوة، مفيش أي حرب خاضتها مصر إلا وجاء بعدها فترة رخاء».
وشارك «لبيب» تجربته الشخصية في حرب 73، حينما قاتل في سلاح المشاة بمنطقة جنوب البحيرات على قناة السويس، مشيرا إلى قضاء 6 سنوات في الجيش، من بينها 110 أيام محاصرا.
وتابع: «قضيت 6 سنوات دفعت فيها ضريبة الدم، كنت في سلاح المشاة أمام النقطة الحصينة وحوصرنا في الجيش الثالث 110 أيام، وفي ليلة العيد كانت هديتي وأنا في الحصار جركن مياه؛ لأننا كنا ينخلع تانك البنزين ونوصله بخرطوم صغير ونقطر المياه ونولع تحتها علشان نشرب».