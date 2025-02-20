انعقاد أولى اجتماعات مجلس أمناء ملتقى القاهرة الدولي للحكي

• عروض حكي في الشوارع ودور المسنين ومستشفيات الصحة النفسية

• ست محافظات تستضيف الملتقى في أبريل وإهداء الدورة الأولى لاسم حسن الجريتلي

• تكريم سيد رجب وعارفة عبد الرسول وشريف الدسوقي وأصحاب مبادرات الحكي

أعلن مجلس أمناء ملتقى القاهرة الدولي للحكي، برئاسة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الأسبق، عن إطلاق دورته الأولى في ١٦ من أبريل المقبل، والتي تحمل اسم الفنان حسن الجريتلي، مؤسس فرقة "الورشة المسرحية"، وأحد رواد فن الحكي في مصر.

وقرر المجلس تكريم عدد من الفنانين البارزين في مجال الحكي، وفي مقدمتهم الفنان سيد رجب، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان شريف الدسوقي، بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب مبادرات الحكي في مختلف أنحاء مصر.

وأشار المجلس، إلى تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة، وذلك في ست محافظات تم اختيارها لتكون مسرحًا لعروض الدورة الأولى للملتقى، وهي: "القاهرة، والفيوم، والإسماعيلية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج".

وأكد مجلس أمناء ملتقى القاهرة الدولي للحكي الدور البارز الذي يؤديه الحكي كأحد أهم فنون الأداء، إذ يسهم في التعبير عن الذات، والاستشفاء، والعلاج، وحفظ السير وتداولها.

كما أشار إلى أن عددًا من العروض ستُقام داخل دور المسنين ومستشفيات الصحة النفسية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ويهدف الملتقى أيضًا إلى التعاون مع المدارس والجامعات لتنظيم عروض فنية للحكي، واكتشاف المواهب في هذا المجال، مع التركيز على تطوير الأطفال الموهوبين في فن الحكي وتقديمهم في عروض خاصة بهم.

يُذكر أن مجلس أمناء ملتقى القاهرة للحكي يترأسه إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الأسبق، ويضم في عضويته كلًّا من:

• السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي.

• النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "جيل المستقبل".

• الشاعر الكبير جمال بخيت.

• هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أهل مصر".

• محمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا"، و أمين عام مجلس الأمناء

• رئيس الملتقى عادل حسان

• الفنانة منى سليمان، مدير وصلة للفنون و المدير التنفيذي للملتقي.

• الفنان محمد عبد الفتاح (كالابالا)، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بيت الحواديت"، والمدير الفني للملتقى.