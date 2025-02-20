إسبانيا تشارك في معرض ساقية الصاوي للخدمات الثقافية

يحتفل المركز الثقافي المصري ”ساقية الصاوي“ في 23, فبراير الجاري بمرور 22 عامًا على تأسيسه من خلال ”معرض الساقية للخدمات الثقافية“، وهو حدث يجمع بين مختلف الكيانات الثقافية المحلية والدولية، ويتضمن عروضًا تعليمية وموسيقية من كل دولة، مما يوفر منصة فريدة للتبادل الثقافي.

ستشارك إسبانيا بجناح هذا العام، حيث سيحظى الزوار بفرصة تذوق بعض الأطباق الإسبانية التقليدية، فضلاً عن حفل موسيقي للفلامنكو يقدمه علي خطاب، الذي سيعزف على جيتاره الإسباني أغاني تجمع بين المقامات العربية ومقطوعات الفلامنكو.

ولد علي خطاب في القاهرة عام 1977، وبدأ العزف على الجيتار في سن الحادية عشرة، ومن ثم بدأت مسيرته المهنية كمؤلف موسيقي متأثراً بالموسيقى الأندلسية، متبعاً مساره الخاص الذي تندمج فيه الموسيقى الشرقية مع الموسيقى التقليدية الأندلسية.

أحاط خطاب نفسه بموسيقيين عالميين كبار، حيث قدم مشروعه في العديد من البلدان في أوروبا والشرق الأوسط بتشكيلات مختلفة. وحاز أول ألبومين له، الزرقة (2010) وسين بايس (2014) على جوائز وإشادة من النقاد في إسبانيا وأوروبا والولايات المتحدة.

نشر علي خطاب في مارس 2024 كتابه الأول عن الدراسات المتعلقة بهذا الأسلوب ودمج الموسيقى العربية في الفلامنكو.

يشار إلى أن "ساقية الصاوي" هو مركز ثقافي رائد في القاهرة، قام بتأسيسه محمد الصاوي عام 2003، شخصية ثقافية وسياسية بارزة ووزير سابق لوزارة الثقافة المصرية. ويقع في منطقة الزمالك تحت كوبري 15 مايو، وبات مع مرور الوقت معلماً للفنون والثقافة في المدينة.

أطلق المؤسس اسم ”الساقية“ على المركز تكريماً لوالده الروائي الشهير ووزير لوزارتي الثقافة والإعلام الأسبق، عبد المنعم الصاوي، والذي كتب رواية بعنوان ”الساقية“. بالإضافة إلى معرضه السنوي، ينظم المركز عروضاً مسرحية وسينمائية وموسيقية، بالإضافة إلى معارض فنية. يحتوي المركز كذلك على مكتبة مكونة من أربعة أقسام: مكتبة عامة، ومكتبة للأطفال، ومكتبة إلكترونية، ومكتبة موسيقية.

كما يضم المركز أقساماً لتعليم المبادئ الأساسية للعديد من أنواع الفنون، مثل الرسم، ويستضيف ندوات وورش عمل أدبية وعلمية.