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• الشركة الجديدة ستعمل على نشر محطات الشحن في جميع المحافظات

وقعت شركات من القطاعين العام والخاص، اتفاقية لتأسيس أول شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية.

وتهدف الشركة الجديدة إلى نشر شبكة واسعة من محطات الشحن في جميع محافظات الجمهورية، لتسهيل استخدام السيارات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ووقعت شركة حسن علام للمرافق وشركة إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركتي مصر للبترول وغازتك، اتفاقية مساهمين لنشر محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء مصر، بحضور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

تستفيد هذه الاتفاقية من شبكات محطات الوقود المنتشرة لشركة مصر للبترول وغازتك لتركيب وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في المواقع الاستراتيجية في جميع أنحاء البلاد.

تدعم وزارة البترول والثروة المعدنية تحت قيادة كريم بدوي الانتقال نحو بدائل الطاقة المتجددة، حيث تعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لاستراتيجية الوزارة لتعزيز الاستدامة في مجال النقل وتنويع حلول الطاقة.

تم توقيع اتفاقية المساهمين على هامش مؤتمر إيجيبس.