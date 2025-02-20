نونيز يرد على تصريحات سلوت: سأقدم أفضل ما لدي لليفربول

رد داروين نونيز مهاجم ليفربول، على تصريحات مدربه آرني سلوت بعد إهداره فرصة هدف محقق أمام أستون فيلا بالأمس في الدوري الإنجليزي.

ونشر داروين نونيز تغريدة عبر حسابه بموقع إكس وقال: “لم أكن الأفضل قبل ثلاثة أسابيع ولن أكون الأسوأ الآن. إذا سقطت سأقوم مجددًا. لن يراني أحد أستسلم أو أرفع يدي.. سأبذل قصارى جهدي حتى آخر يوم لي هنا في ليفربول”.

وكان سلوت عاتب مهاجمه نونيز بعد إهدار فرصة هدف محقق أمام أستون فيلا بالأمس وقال:"لقد تقبلت إضاعة الفرصه ولكن مالم أتقبله هو سلوكه بعد الفرصة، الفرصه أثرت عليه نفسيا بشكل كبير وكان هذا واضحا".

وتحدث آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن مواجهة مانشستر سيتي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال آرني سلوت في المؤتمر الصحفي عن مانشستر سيتي: أرى أنهم سيعودون، عليك أن تعاني أيضًا وتبذل جهدًا كبيرًا لإبعادهم عن مرماك. إنهم يواجهون فريقًا جيدًا أيضًا، لم يخسر في 22 مباراة بالدوري.

وأضاف عن إصابات مانشستر سيتي:"أسلوب اللعب كان دائمًا هو نفسه طوال هذه السنوات مع بيب، سواء في برشلونة أو بايرن أو سيتي. إذا ارتدوا قمصانًا مختلفة، ستقول: 'نعم، هذا فريق بيب جوارديولا'. لكن حتى هو بحاجة إلى لاعبين بجودة عالية لتحقيق النتائج، وإذا غاب الكثير من اللاعبين في هذه الدوري، فسيكون الأمر صعبًا جدًا جدًا."

وعن جاهزية جاكبو مهاجم ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي قال سلوت:"آمل ذلك لكنني لست متأكدًا بنسبة 100%، ستكون الأمور متقاربة، دعونا نرى."