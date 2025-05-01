المعارضة الأسترالية تتعهد بتعزيز الموازنة بنحو 9 مليارات دولار أمريكي

قال المتحدثون الاقتصاديون باسم المعارضة في أستراليا، في إطار كشفهم عن خطط الحد من إجراءات البيروقراطية، وإلغاء خفض الضرائب التي أقرتها حكومة حزب العمال، إن صافي الموازنة في البلاد سيتحسن بنحو 14 مليار دولار أسترالي (9 مليارات دولار أمريكي) على مدار 4 أعوام تحت قيادة حكومة الائتلاف الليبرالي - الوطني.

وأظهرت تقديرات، نفقات سياسات الائتلاف التي أصدرها وزير الخزانة في حكومة الظل أنجوس تايلور، ووزيرة المالية في حكومة الظل جين هيوم، اليوم الخميس، أن عجز الميزانية سيتفاقم في البداية بنحو 8 مليارات دولار أسترالي على مدار عامين، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبحسب التقديرات، يتوقع أن يتحسن العجز سريعا خلال العامين الماليين 2028 و2029؛ نتيجة لتطبيق إجراءات الأدخار.