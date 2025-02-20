 تحديد موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش في الكونفدرالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحديد موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش في الكونفدرالية

أمير نبيل
نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 5:21 م | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 5:21 م

تلقى نادي الزمالك خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعداً لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا، في حين ستقام تقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

 وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية عن مواجهة الفائز من  الزمالك و ستيلينبوش الجنوب إفريقي للفائز من مواجهة المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني.

جدير بالذكر أن الزمالك كان تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.


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