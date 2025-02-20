لافروف يصل إلى جوهانسبرج للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى جنوب أفريقيا، اليوم الخميس؛ للمشاركة في لقاء وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي سيعقد يومي 20 و21 فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن يعزز وزراء خارجية الدول الأوروبية دعمهم لأوكرانيا، فيما سيتغيب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن حضور الاجتماع.

وتوجه لافروف، إلى جوهانسبرج لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بعد يومين من المحادثات الثنائية التاريخية بين الولايات المتحدة وروسيا حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي همشت حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين وأوكرانيا، الذين لم يتم إشراكهم فيها.

وقلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقف الغرب بشكل أكبر من خلال انتقاده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإلقاء اللوم على أوكرانيا بالتسبب في الحرب، التي تصادف ذكراها السنوية الثالثة الأسبوع المقبل.

ويأتي على رأس جدول الأعمال الصراع في الشرق الأوسط وحرب روسيا في أوكرانيا.

ومع ذلك، تريد الأسواق الناشئة مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والهند، التحدث في المقام الأول حول موضوعات، مثل إعادة هيكلة المؤسسات العالمية والتكيف مع تغير المناخ والتنمية الاقتصادية الأكثر عدالة.

وسيمثل الولايات المتحدة دبلوماسي، من السفارة الأمريكية، حيث ألغى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مشاركته وسط خلاف مع جنوب أفريقيا بشأن قانون مصادرة الأراضي.

وسيمثل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مسئول من وزارة الخارجية الألمانية.

كما سيحضر الاجتماع، ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، الذي هو جزء من مجموعة العشرين.

وألغى روبيو مشاركته في الاجتماع بعد صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف المساعدات الخارجية للبلاد؛ بسبب قانون قال البيت الأبيض إنه يرقى إلى مستوى التمييز ضد الأقلية البيضاء في البلاد.

كما تشعر الولايات المتحدة، بالاستياء إزاء القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن قرار روبيو ليس "مقاطعة كاملة لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا".

وأضاف لامولا، أن الولايات المتحدة ستكون ممثلة في جوهانسبرج هذا الأسبوع "بشكل أو بآخر".

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أنه لن يحضر اجتماع وزراء المالية في دول مجموعة العشرين المقرر عقده في جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل.

وقال بيسنت، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه لن يشارك في الاجتماع لارتباطه بالتزامات في واشنطن.

وأضاف بيسنت، أن مسئولا كبيرا في وزارة الخزانة سينوب عنه في حضور الاجتماع.

وقال محللون، إن غياب روبيو وبيسنت عن حضور الاجتماع يعد إشارة إلى أن الولايات المتحدة تنسحب من مجموعة العشرين ويكشف عن مدى توتر العلاقات.

وقال المحلل السياسي دانيال برادلو: "أعتقد أنه إذا أردنا أن نعرف حقا الرسالة التي تحاول الإدارة الأمريكية أن تبعث بها، فعليك أن تعرف ما إذا كان وزير الخزانة سيحضر الأسبوع المقبل أم لا.. وإذا اختار عدم الحضور هو الآخر، فستكون هذه علامة خطيرة للغاية".

ومن المتوقع أن يفتتح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، القمة رسميا ويلقي كلمة أمام الحضور تحت شعار: "التضامن والمساواة والاستدامة"، والذي وصفه روبيو بأنه إطار للتنوع والمساواة والشمول.

ومن المقرر أن تستضيف جنوب أفريقيا أكثر من 130 اجتماعا لمجموعات عمل و23 اجتماعا على مستوى الوزراء هذا العام كجزء من رئاستها لمجموعة العشرين، التي بدأت في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن تتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين في عام 2026، بعد جنوب أفريقيا.

وتضم مجموعة العشرين 19 دولة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وتمثل المجموعة نحو 80% من سكان العالم وأكثر من 85% من القوة الاقتصادية العالمية.