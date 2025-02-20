 بابا الفاتيكان يغادر سرير المستشفى فيما يتعافى من الالتهاب الرئوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بابا الفاتيكان يغادر سرير المستشفى فيما يتعافى من الالتهاب الرئوي

روما - أ ب
نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 10:39 ص | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 10:39 ص

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس يواصل تعافيه من الالتهاب الرئوي وتناول الفطور بعيدا عن السرير صباح اليوم الخميس، بعد قضاء ليلة سادسة هادئة في المستشفى.

وأصدر المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني تحديثا جديدا بعدما أكد أمس الأربعاء، أن فحوصات الدم الجديدة أظهرت "تحسنا طفيفا" في بعض مؤشرات الالتهاب للبابا /88 عاما/ والذي أصيب بحالة شديدة من الالتهاب الرئوي في 2023 وأصبح عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي في الشتاء.

وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني فرنسيس أمس الأربعاء. وكانت أول الزوار المهمين المعروفين. وقالت بعد زيارتها التي استمرت 20 دقيقة أن معنويات فرنسيس كانت جيدة وكان "يمزح كالمعتاد".

ونُقل البابا إلى مستشفى جيملي في روما في 14 فبراير، بعدما تفاقمت نوبة التهاب الشعب الهوائية. وقال الأطباء أول أمس الثلاثاء أنه مصاب بالالتهاب الرئوي في كلتا رئتيه.

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