الهلال: نختار بين موريتانيا وليبيا لمواجهة الأهلي

أكد عبد المهيمن الأمين، مدير الكرة بنادي الهلال السوداني صعوبة مواجهة الأهلي، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال عبد المهيمن الأمين في تصريحات لقناة الأهلي: "كل المؤشرات كانت ترجح كفة مواجهة الهلال السوداني للنادي الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا".
وأضاف: "مواجهة الهلال مع الأهلي حامل اللقب ستكون صعبة للغاية وكل الاحتمالات واردة بخصوص المتأهل منهما لنصف نهائي دوري الأبطال".
وتابع: "الهلال والأهلي استحقا عن جدارة التواجد في دور الثمانية بأبطال أفريقيا في النسخة الحالية بعد أدائهم القوي في دور المجموعات".
وأتم عبد المهيمن الأمين تصريحاته قائلًا: "الهلال السوداني يلعب حاليا مبارياته في موريتانيا ومجلس إدارة النادي سيحدد ملعب مباراة الإياب مع الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اذا كان في نواكشوط أم في بنغازي".