أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 863 ألفا و580 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط 2022، إلى نحو 863 ألفا و580 جنديا بينهم 1190 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10 آلاف و134 دبابة، منها 14 دبابة أمس الأربعاء، و21112 مركبة قتالية مدرعة، و23 ألفا و410 أنظمة مدفعية، و1291 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1078 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و26021 طائرة مسيرة، و3064 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و37 ألفا و961 من المركبات وخزانات الوقود، و3752 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.