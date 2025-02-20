استطلاع: التحالف المسيحي في ألمانيا ربما يحتاج إلى شريكين لتشكيل ائتلاف حاكم

كشف استطلاع حديث للرأي، أن التحالف المسيحي يمكنه توقع الفوز في الانتخابات العامة في ألمانيا، لكنه قد يحتاج إلى شريكين لتشكيل ائتلاف حاكم.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية، استقرت شعبية التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) عند 30%.

كما استقرت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، عند 15%، وحزب الخضر عند 13%.

وفي المقابل، تراجعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 21%، كما تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4%، ما يعني أنه قد لا يتمكن من دخول البرلمان الاتحادي (بوندستاج) الذي يتطلب الحصول على نسبة 5% من أصوات الناخبين كحد أدنى.

واستقرت شعبية حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي عند 5%، بينما ارتفعت شعبية حزب "اليسار" بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى 7%.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن هذا يعني أن تشكيل ائتلاف حاكم من حزبين (التحالف المسيحي والخضر أو التحالف المسيحي والاشتراكيين) لن يكفي لتحقيق الأغلبية في البرلمان.

وفي ضوء استبعاد التحالف المسيحي التعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، فإن تشكيل ائتلاف حاكم من ثلاثة أحزاب سيكون السبيل الوحيد للخروج من المأزق.

وشمل الاستطلاع 2502 مشارك خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا الأحد المقبل.