مسئول في كييف: إلغاء مؤتمر صحفي بين زيلينسكي ومبعوث ترامب

قال مسؤول في كييف، إنه تم إلغاء مؤتمر صحفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وأوضح سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، أنه تم إلغاء التصريحات المقررة لوسائل الإعلام من جانب زيلينسكي والجنرال الأمريكي المتقاعد كيث كيلوج، المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا وروسيا، بعد اجتماعهما.

وتزامنت زيارة كيلوج إلى كييف مع الخلاف الأخير بين ترامب وزيلينسكي، الذي أضر بعلاقاتهما الشخصية وألقى مزيدا من الشكوك حول مستقبل الدعم الأمريكي للمجهود الحربي الأوكراني.