رئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان يتولى مهام الرئاسة



أدى قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا لكازاخستان.



يأتي هذا غداة إعلان الرئيس نور سلطان نزارباييف /78 عاما/ بشكل مفاجئ استقالته من منصبه في خطاب متلفز، وذلك بعد نحو 30 عاما في الحكم.



وفور توليه المنصب، اقترح توكاييف تغيير اسم العاصمة أستانا ليتم تسميتها على اسم الرئيس المستقيل.



ونقلت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية عنه القول :"أرى أنه من الضروري تخليد اسم أول رئيس لجمهورية كازاخستان".



وقال في اجتماع مشترك لغرفتي البرلمان إنه يتيعن تسمية أستانا بـ"نورسلطان" وكذلك الشوارع المركزية في جميع مدن البلاد.



تجدر الإشارة إلى أن توكاييف سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ويتحدث الصينية والإنجليزية بطلاقة.



وتشتهر كازاخستان بثرائها النفطي وبتصدير اليورانيوم، كما تعتبر كازاخستان ذات أهمية خاصة لعدد من الدول الصناعية بسبب تصديرها العناصر النادرة.