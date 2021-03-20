ميناء دمياط يتعامل مع 24 سفينة متنوعة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة متنوعة.

وأضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 6900 طن رمل، و 21798 طن فوسفات، و 13100 طن يوريا، و 1700 طن مولاس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1047 طن خشب زان، و 3788 طن قمح، و 5941 طن ذرة، و 3599 طن فول، و 7300 طن خردة، و 280 طن ونش.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 906 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن واليونان وسنغافورة، وهولندا و الصين وأمريكا و إنجلترا و روسيا وألمانيا وإيطاليا و سلوفينيا، و أسبانيا و سيريلانكا وأوكرانيا و هونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 121 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الترانزيت 1488 حاوية مكافئة،

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81597 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 206581 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2657 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6198 شاحنة.