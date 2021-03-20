إسرائيل تقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى جميع الوجهات

قررت هيئة الطيران المدني في إسرائيل، استئناف الرحلات الجوية من وإلى جميع الوجهات، وأخطرت شركات الطيران الأجنبية العاملة لديها بالتقدم للحصول على نقاط الإقلاع والهبوط المخصصة لها لمنع الازدحام في مطار بن جوريون.



وذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن لجنة الاقتصاد في الكنيست رفعت الحد الأقصى لعدد الوجهات التي يمكن لشركات الطيران أن تطير إليها، مشيرة إلى أن هناك 1300 إسرائيلي فقط يطلبون رحلات جوية للعودة إلى إسرائيل.



يذكر أنه تم إغلاق مطار بن جوريون في 26 يناير الماضي بسبب مخاوف من دخول طفرات جديدة لفيروس كورونا إلى البلاد.