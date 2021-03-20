يقيم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، وإشراف الناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، "أمسية سينمائية" في السادسة مساء الأربعاء المقبل، بمقر مركز الثقافة السينمائية.



وتشهد الأمسية عرض الفيلم الوثائقي "ينابيع الشمس"، للمخرج العالمى جون فينى وتصوير حسن التلمساني، وندوة لمناقشة عناصره المختلفة.



مدة عرض الفيلم 85 دقيقة، وهو الفيلم الوثائقي الوحيد الذى صور فيضان النيل قبل بناء السد العالي من منابعه حتى مصبه فى إطار قصة ملحمية منذ تاريخ بناء الأهرامات ومعبد أبو سمبل وحتى بناء السد العالي.



وقدم محمد الباسوسي دعوة عامة للدحضور جمهور الفن السابع والسينمائيين والإعلاميين، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لڤيروس كورونا حرصا على سلامة الجمهور والعاملين.