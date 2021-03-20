 الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط صواريخ وقذائف غربي نينوى - بوابة الشروق
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الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط صواريخ وقذائف غربي نينوى

الجيش العراقي
الجيش العراقي
أ ش أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 11:22 ص | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 11:22 ص
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية تل عبطة غربي محافظة نينوى.

وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم السبت - "إن قوة شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣، تمكنوا من ضبط ٦ صواريخ مدفع 106 ملم، وقذيفتي مدفع 155 ملم، في قرية اشوا التابعة لناحية تل عبطة غربي نينوى".

وأشار البيان إلى أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، مضيفا أن قوة من هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة.

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