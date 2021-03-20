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إيلون ماسك ينفي استخدام سيارات تيسلا في أعمال تجسس بالصين

سيارات تيسلا
سيارات تيسلا
د ب أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 12:26 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 12:26 م

استغل رئيس شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، فرصة الحديث أمام فعالية في الصين اليوم السبت، ونفى استخدام شركته تكنولوجيا السيارات في تجسس.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، جاء ذلك في كلمة ماسك أمام جلسة معنية بالابتكار والتكنولوجيا، في إطار "منتدى التنمية في الصين، الذي تنظمه وحدة تابعة لمجلس الدولة الصيني، اليوم.

وقال ماسك إنه إذا ما استخدمت تيسلا سياراتها من أجل التجسس في الصين، أو في أي مكان آخر، "ستُغلق أبوابنا في كل مكان".

وأوضح ماسك في كلمته التي بثت عبر الإنترنت من أمريكا: "إذا ما انخرطت شركة تجارية في أعمال تجسس، ستكون الآثار السلبية عليها سيئة للغاية".

وقال: "على سبيل المثال، إذا استخدمت تيسلا سياراتها للتجسس في الصين- أو في أي مكان، أو دولة- سنغلق أبوابنا في كل مكان. ولذلك، ثمة حافز قوي لدينا أن نتسم بالسرية الشديدة إزاء أي معلومات."

تأتي تعليقات ماسك بعد أقل من 24 ساعة من تقرير لبلومبرج قالت فيه إنه جرى حظر دخول السيارات من إنتاج تيسلا المواقع والمجمعات السكنية العسكرية في الصين على خلفية مخاوف من تجميع معلومات حساسة عن طريق الكاميرات الموجودة في هذه السيارات.

يذكر أن الصين، وهي أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، تمثل سوقا رئيسية لطموحات ماسك في تحقيق نمو عالمي.

وباعت تيسلا 130 ألف سيارة كهربائية "موديل 3" في الصين العام الماضي، لتصبح بذلك ثاني أكبر سوق لتيسلا بعد الولايات المتحدة.

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