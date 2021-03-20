مسؤول بالمالية: الحد الأدنى لقسط السياردة داخل مبادرة إحلال المركبات يصل إلى 1700 جنيه

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة بوزارة المالية، إن المبادرة لديها من المرونة لأن تستجيب لكل ما يثار من جانب المواطنين، ذاكرًا أنه يتم دراسة إيجابيات وسلبيات كل مقترح، لبحث إمكانية تطبيقه.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه تم تعديل بند امتلاك الفرد للسيارة من 3 سنوات إلى سنتين كشرط للاستفادة من المبادرة، بناءً على الشكاوى المتكررة من جانب الموطنين، مشيرًا إلى تخطي عدد الطلبات للاستفادة من المبادرة الـ 60 ألف طلب.

وأشار إلى استهداف المبادرة لإحلال وتجديد 250 ألف سيارة لمدة 3 سنوات قابلة للامتداد، خاصة لأنه مشروع قومي يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الحد الأدنى لقسط السيارة داخل المبادرة يصل إلى 1700 جنيه، والأقصى ما يقرب من 4 آلاف جنيه.

ولفت إلى أن سعر السيارة داخل المبادرة يقل بنحو 10% عن سعرها خارج المبادرة، إضافة إلى أنه يتم تخفيض سعرها بنسبة 10% أخرى للملاكي و20% للأجرة فيما يعرف بالحافز الاخضر الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن من شروط الاستفادة من المبادرة أن تكون رخصتها سارية حتى وقت التسجيل على الموقع الرسمي للمبادرة، مضيفًا أن الحد الأقصى للسن المسموح به في المبادرة هو 65 عامًا، للأفراد الحاصلين على سيارات بالتقسيط.

وذكر أنه في حالة شراء السيارة نقدًا لا يشترط حد أقصى للسن، موضحًا أن شرط السن في حالة التقسيط ضروري لأمور تتعلق بشركات التأمين التي توفر تأمين على السيارة وعلى حياة المستفيد من المبادرة.



