يرى، رولاني موكوينا، مدرب فريق صن داونز، أن الأهلي في يد أمينة مع مواطنه بيتسو موسيماني، مؤكدًا أن الأحمر منافس قوي ومهم ليس فقط إفريقيا بل على مستوى العالم، رغم الخسارة أمامهم ذهابا وإيابا.

وقال موكوينا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": «لا يوجد فريق بدون عيوب، إذا سألت أي شخص سيؤكد أن فريقي يحتاج للتطوير، مازلنا نحتاج لمزيد من العمل ونحترم الأهلي وموسيماني كثيرا».

وأضاف: «موسيماني، نجح في التعامل بشكل جيد مع ضغط المباريات للأهلي خلال الفترة الماضية، الأحمر معه في يد أمينة».

وتابع: «لن أستطيع قول المزيد من التفاصيل، لأننا من الممكن أن نواجه الأهلي مستقبلا بمشوار البطولة، وأيضا من الصعب أن ذكر الاختلاف بين الفريق حاليا والمواسم السابقة، لأن الأحمر منافس قوي ومهم دائما وهذا ليس إفريقيا فقط، وإنما على مستوى العالم».

وواصل: «بالنسبة لنا فوجودي مع هذه المجموعة من اللاعبين يشعرني بالفخر، كنت أعلم بصعوبة المجموعة، ولدينا فريق صغير السن، ونعلم أن المنافسة ستسمر للنهاية».

وشدد: «يجب أن يكون لدينا استمرارية في الأداء من أجل الفوز بلقب هذه البطولة (يقصد دوري أبطال إفريقيا)».