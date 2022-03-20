فاز سيفاس سبور على نظيره ألتاي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب ياني سيفاس 4 أيلول، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري التركي.

وسجل هدفي سيفاس سبور أولارينواجو كايودي ومصطفى ياتاباري في الدقيقتين 79 والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف ألتاي مارتن رودريجيز في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد ياسر ريان مع التاي بعدما حل بديلًا في الدقيقة 71 من شوط المباراة الثاني.

الفوز رفع رصيد سيفاس سبور إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد ألتاي عند 29 نقطة في المركز السابع عشر.