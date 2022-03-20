الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على منشآت مدنية واقتصادية بالسعودية

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد عبارات الإدانة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي الإرهابية، في الساعات الأولى ليوم الأحد 20/3/2022، من خلال استهداف صاروخ باليستي وتسع طائرات مسيرة لمنشآت اقتصادية ومدنية في عدة مناطق جنوب المملكة العربية السعودية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن استمرار هذه الجماعة الإرهابية في القيام بهذه الأعمال العدائية ضد أهداف حيوية في المملكة يعكس مجدداً رفضها لجهود السلام، كما يعد خرقاً سافراً لقراري مجلس الأمن 2216 و2624.

ونقل المصدر المسئول عن الأمين العام قلقه البالغ إزاء مآلات استمرار هذه الأعمال العدائية الحوثية العابرة للحدود، دون تحرك سريع وحاسم من قبل المجتمع الدولي، لوضع حد لهذا التصعيد التخريبي وتقويض إرهاب هذه الجماعة، ومن يقف ورائها بهدف زعزعة استقرار المنطقة.

وجدد «أبو الغيط» التأكيد على وقوف الجامعة العربية بجانب المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية، وحفظ استقرارها وصون أمنها.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، أن إنتاج مصفاة ساينوبك للتكرير انخفض مؤقتا بعد هجمات الحوثي وسيتم التعويض، وذلك وفقًا لما نشره موقع «العربية» الإخباري.

وذكرت الوزارة أن محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان تعرضت لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد مساء أمس السبت.

وأضافت الوزارة: «عند الساعة الخامسة والنصف تقريباً من صباح اليوم الأحد تعرّض معمل ينبع للغاز الطبيعي، ثم مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأدى الاعتداء على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكلٍ مؤقّت، وسيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية: «لم تترتب على هذه الاعتداءات، إصابات أو وفيات».

وأكّد المصدر أن المملكة تُدين بشدة هذه الاعتداءات، مشيرا إلى تكرار هذه الأعمال التخريبية والإرهابية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، ومنها، على سبيل المثال، الهجوم الذي حدث مؤخراً على مصفاة الرياض.

وأدانت وزارة الطاقة هذه الاعتداءات التي تخرق كل القوانين والأعراف الدولية، ولا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وذكرت أن هذه الهجمات تستهدف أيضا الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أن بعض هذه الهجمات يُؤثّر في الملاحة البحرية في منطقة حساسة كالبحر الأحمر، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى.