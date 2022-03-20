قوات التحالف: هجوم عدائي يستهدف محطة نفطية لأرامكو غربي السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية ، مساء اليوم الأحد، "وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو في جدة غربي المملكة".



وقال التحالف في بيان له مساء اليوم الاحد "إن حريقا محدودا نشب في أحد الخزانات وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.”



وأكد التحالف أن "الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".



وكان التحالف، اعلن في وقت سابق اليوم الأحد، عن تدمير زورق مفخخ بالحديدة، وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة بالبحر الأحمر.



وقال التحالف: "دمرنا 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر".



وأضاف: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".



كما أعلن تحالفُ دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أيضا أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة.

هجمات حوثية تستهدف منشآت اقتصادية ومدنية في السعودية.



وأكد بيانٌ للتحالف أن ميليشيا الحوثي استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه بالشقيق، ومحطة توزيعٍ تابعة لشركة أرامكو بجازان.



التحالف أعلن أن الهجمات الحوثية العدائية تسببت بأضرار مادية طالت منشآت ومركباتٍ مدنية دون خسائر بالأرواح، مشدداً على أن ميليشيا الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية المحمية بموجب القوانين الدولية.

وأشار بيانٌ للتحالف إلى أن الهجمات تعتبر تصعيداً خطيراً، وتمثل موقفَ الميليشيات الحوثية من دعوة المشاورات اليمنية.