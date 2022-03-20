رئيس مياه الغربية يعقد اجتماعا مع مديرى عموم الأفرع لمتابعة المشروعات

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ويؤكد على الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية

عقد الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اجتماعا مع مديرى عموم الأفرع بحضور المهندس رئيس قطاع التشغيل والصيانة ومديري عموم الأفرع ومدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة لعرض ومناقشة ومتابعة المشروعات التى تتم على مستوى الأفرع.

وأكد ضرورة الالتزام التام بتعليمات السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل، واعتبار إجراءات السلامة والصحة المهنية أولوية قصوى للحفاظ على سلامة العاملين، مع تشديد المتابعة على جميع المحطات للتأكد من تنفيذ التعليمات بالتنسيق الدائم مع مديري الفروع.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ البرامج التدريبية التأهيلية لتكوين فرق عمل لتأهيل المحطات للاستدامة فى تطبيق منظومة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأوضح أن تطبيق منظومة الإدارة الفنية المستدامة يكون طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.