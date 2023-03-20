عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني النجار، الأحد، "ع.ف.ال"، 57 عامًا، مزارع، بالسجن المشدد لمدة 6 أعوام؛ وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأداة المضبوطة؛ لاتهامه بقتل نجلته "س.ع.ف"، ربة منزل، وذلك في القضية المقيدة برقم 20329 لسنة 2022 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد ورود بلاغ حول قيام شخص بالتخلص من نجلته خنقًا، وذلك أثناء تواجدهما داخل الشقة محل سكنهما، والكائنة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث أنه وعلى أثر قيام المجني عليها بترك المنزل لفترة 9 أشهر، مما أثار حفيظته، ظنًا في سوء سلوكها، وعند عودتها عن سبب تغيبها لم تبدي سببًا مقبولًا، فأثار شكه، لبيت النية ويعقد العزم على قتلها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بإرسال زوجته لشراء بعض مستلزمات المنزل، وترك أشقاء المجني عليها لدى الجيران، وما أن ظفر بها حتى قام بخنقها باستخدام قطعة قماش "شال" قاصدًا من ذلك إزهاق روحها مما أدى إلى وفاتها.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أقر بارتكاب الحادث، فتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد محجوب العباسي، ومحمد الأمير مظهر، وسكرتير المحكمة، خالد حسين.