الرئاسة الفلسطينية: تصريحات سموتريتش تكشف عن عنصرية حكومة إسرائيل

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش التي أنكر فيها وجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني، تكشف عن "عنصرية" حكومة إسرائيل.

وقالت الرئاسة الفلسطينية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية- إن "التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".

وأضافت أن "المحاولات الإسرائيلية لاختراع روايات كاذبة تنكر وجود شعبنا يفندها التاريخ الذي يؤكد بأن الشعب الفلسطيني صاحب هذه الأرض التي تمتد جذوره فيها إلى أعماق التاريخ، ولا يحتاج أصلا لأمثال سموتريتش للتعريف بتاريخه الممتد منذ فجر التاريخ".

وأكدت الرئاسة أن "الرواية الفلسطينية الأصيلة تفند بقوة مثل هذه المحاولات المتطرفة التي تحاول سرقة التاريخ وتزييفه لصالح الخرافات والأكاذيب".

وتساءلت: "من أين جاء سموتريتش، الذي يؤمن بالعنصرية والكذب كطريق لتكريس الاحتلال الذي سينتهي عاجلا أم آجلا مهما طال الزمن".

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد أدانت في وقت سابق من اليوم الإثنين، تصريحات سومتريتش.

وقالت في بيان ، بأن هذه المواقف "تعكس العقلية الاستعمارية الظلامية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال عبر أذرعها المختلفة، وتخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي ضد شعبنا".

ورأت الوزارة أن مثل هذه التصريحات "دعوات إسرائيلية رسمية تصدر عن مسؤولين في قمة الهرم السياسي الإسرائيلي لخلق الفوضى واستمرار دوامة العنف بهدف تخريب الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة".

كان سموترتيش صرح خلال زيارته إلى فرنسا أنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال سموتريتش إنه "لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيون، لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني. على المرء أن يقول الحقيقة دون الانصياع لأكاذيب وتحريفات التاريخ، ودون الخضوع لنفاق حركة المقاطعة والمنظمات الموالية للفلسطينيين".