 مركز الزلازل السوري يسجل 19 هزة ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
الإثنين 20 مارس 2023 10:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

مركز الزلازل السوري يسجل 19 هزة ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 9:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 9:59 ص

 

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري أن عدد الهزات التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 19 هزة ضعيفة، تراوحت قوتها ما بين 1.5 و3.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 36.3 كم.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 4 هزات في لواء إسكندرون، وهزتين الأولى جنوب شرق اللاذقية بـ19 كم والثانية 38 كم شرق اللاذقية، وهزتين الأولى جنوب غرب إدلب بـ 22 كم، والثانية شمال غرب إدلب بـ 39 كم و3 هزات في البحر الأبيض المتوسط، وهزة على الحدود السورية التركية و7 في تركيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك