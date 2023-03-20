الرئيس الصيني يعرب عن ثقته في فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية المقبلة

أعرب الرئيس شي عن ثقته في أن نظيره الروسي، سوف يفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حسبما ذكرت تقارير وسائل الاعلام الرسمية الروسية.

وقال شي مخاطبا بوتين: "أعرف أن العام المقبل هو عام الانتخابات الرئاسية في بلادكم، وبفضل قيادتكم القوية، حققت روسيا تقدما كبيرا والنجاح والازدهار في السنوات الأخيرة"، وفقا لنص روسي.

وقال شي: "مقتنع بأن الشعب الروسي سوف يدعكم في نواياكم الحسنة".

ولفت تصريح شي، انتباه وسائل الإعلام الروسية الرسمية، لأن بوتين لم يعلن بعد ترشحه.

ولم يرد بوتين بشكل مباشر على تصريحات شي، رغم أن الكرملين نفي في وقت لاحق أن شي أكد أنه (بوتين) سيخوض الانتخابات .

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "الرئيس شي لم يقل أن بوتين سوف يخوض الانتخابات، الرئيس شي أعرب عن قناعته بان الروس سوف يدعمون بوتين وهنا يمكن للمرء فقط أن يشاركه قناعته".

ومن المقرر إجراء الانتخابات في شهر مارس العام المقبل.

يذكر أن الرئيس الصيني وصل إلى موسكو في وقت سابق من اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.