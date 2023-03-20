انقلاب عربة قطار بضائع في بورسعيد

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انقلبت عربة قطار بضائع محملة بالرخام عند مزلقان المنطقة الحرة للاستثمار بطريق الرسوة ببورسعيد قبل وصوله محطة سكة حديد بورسعيد بدقائق دون إصابات وتسبب الحادث في تعطل القطار القادم من إسكندرية إلى بورسعيد.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النقل والمواصلات بمحطة السكة الحديد ببورسعيد يفيد بانقلاب عربة قطار بضائع محمل بالرخام أثناء مروره عند مزلقان الرسوة بجوار المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد.

وعلى الفور توجه رجال الإنقاذ بمحطة السكة الحديد وتم نقل الأوناش إلى منطقة الحادث لرفع كميات الرخام التي انقلبت من عربة القطار.

وأرسلت 5 أتوبيسات لنقل ركاب قطار الكاب الإسكندرية من محطه الكاب إلى داخل مدينة بورسعيد بعد تلقيها خبر الحادث.