أستاذة علوم سياسية: هناك ترتيبات كثيرة لإعادة ضبط وضع سوريا إقليميا

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك ترتيبات كثيرة بإعادة ضبط وضع سوريا سواء على المستوى العربي أو الدولي.



وأضافت خلال استضافتها في برنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «استطاعت الإمارات التواصل مع سوريا، وتم إعادة العلاقات وإعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا، واتخذت خطوات في غاية الأهمية، وكانت مرتبطة بشكل وثيق بإعادة الإعمار في سوريا، كما أن هناك نفوذا قويا لروسيا في سوريا لكن من المعروف أن روسيا لن تستطيع أن تقدم كل ما تحتاجه عمليات إعادة الإعمار».



وتابعت: «كان هناك تنسيق بين روسيا وعدد من الشركاء سواء الصين أو الإمارات في مسألة إعادة إعمار سوريا، وهو أمر كبير للغاية، وكثير من الدول معنية ومهتمة بإعادة الإعمار، لأن المشاركة فيه ستترجم إلى عوائد سياسية واقتصادية بعد ذلك».



وأوضحت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لذلك كان التحرك السوري تجاه الإمارات طبيعيا لإدراك الإمارات جيدا لأهمية التواصل مع سوريا في هذا التوقيت.