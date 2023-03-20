وزير النقل يبحث مع السفير الهولندي تصدير الخضروات المصرية من خلال خط رورو بين موانئ الدولتين

استقبل وزير النقل، كامل الوزير، سفير دولة هولندا بالقاهرة، السفير هان ماوريتس سخابلفد، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة النقل البحري والنهري.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير الهولندي في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا على التطلع إلى التعاون مع الجانب الهولندي في كافة مجالات النقل، في إطار التقدم الكبير للجانب الهولندي في شتى قطاعات النقل.

ومن جانبه، أعرب السفير الهولندي عن سعادته لزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول وزارة يقوم بزيارتها بعد انتقال الوزارات للعمل من داخل مقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بما تشهده مصر من تقدم كبير في مجال النقل.

وتباحث الجانبان، بحسب بيان الوزارة اليوم الإثنين، التعاون في مجال النقل البحري من خلال التعاون في مجال تعبئة وتغليف وتصدير الخضروات المصرية إلى هولندا من خلال حاويات مبردة يتم نقلها بتسيير خط رورو بين الموانئ المصرية (دمياط – الإسكندرية) وميناء روتردام بهولندا.

وأكد الوزير علي أن وزارة النقل سوف توفر كل الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا المشروع، خاصة وأن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتطوير قطاع النقل البحري بمصر وتطوير الأسطول التجاري المصري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، منوها إلى التعاون المصري السعودي في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والخضروات والفواكه إلى السعودية، وكذلك المباحثات الجارية مع الجانب الإيطالي لتسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين الموانئ المصرية وميناء تريستا بإيطاليا، مشيرا إلى التعاون الكبير بين الموانئ المصرية وكبرى الخطوط الملاحية العالمية.

كما تباحث الجانبان التعاون في مجال النقل النهري وخاصة مع التقدم الكبير لهولندا في هذا المجال، حيث أكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة لتعظيم الإستفادة من النقل النهري في نقل الركاب والبضائع وذلك من خلال تعديل التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري في مصر لتوحيد كل ما يتعلق بهذه المنظومة في هيئة واحدة هي هيئة النقل النهري، وكذلك تأهيل مجرى نهر النيل وروافده للملاحة النهرية من خلال تكريك وتعميق المسارات وإقامة مراسي وموانئ نهرية.

ودعا الوزير الشركات الهولندية للإستثمار في هذا القطاع الهام (إنشاء مراسي وموانئ نهرية – توفير مراكب لنقل الركاب والبضائع)، وخاصة مع الاهتمام الكبير لوزارة النقل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في كافة قطاعات الوزارة ومنها قطاع النقل النهري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، منوها إلى التعاون مع شركة ثري إيه إنترناشونال لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل علي الخط الملاحي (أسوان – وادي حلفا).

وفي ختام الاجتماع، وجه السفير الهولندي بالقاهرة الدعوة لوزير النقل للمشاركة في اليوم البرتقالي للدراجات والذي ستنظمه السفارة الهولندية بالقاهرة يونيو القادم، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في مصر، لتشجيع المواطنين في مصر ودول العالم علي ركوب وسيلة نقل بسيطة ونظيفة وغير ملوثة للبيئة.