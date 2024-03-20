الكرملين: من غير الممكن الطعن بنزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا

شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على أنه «من غير الممكن الطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقال بيسكوف للصحفيين: «حقيقة أن الانتخابات نظيفة بشكل مطلق، وهذا المؤشر هو في أعلى مستوى ممكن، ولا يمكن الجدال فيه، وهذا ربما، يؤكد مرة أخرى على أهمية وتفرّد الفوز غير المسبوق الذي حققه الرئيس بوتين بهذه المعايير».

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يوم الاثنين الماضي 18 مارس الجاري، فوز فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28 في المئة، وذلك بعد فرز 100 في المئة من بطاقات الاقتراع.

وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2024. وتجاوز عدد من يحق لهم التصويت 112 مليونا في أراضي روسيا، وما يصل إلى نحو مليونين في الخارج.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الإتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنياً له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد الرئيس في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.