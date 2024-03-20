نتنياهو: الاستعدادات لهجوم رفح ستستغرق بعض الوقت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاستعدادات لشن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، "ستستغرق بعض الوقت".



وأشار نتنياهو في كلمة عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما أنه لا يمكن "استكمال النصر دون دخول الجيش الإسرائيلي رفح للقضاء على بقايا كتائب حماس"، على حد زعمه.



وأكد نتنياهو، مجددا أنه وافق بالفعل على الخطة العملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، مضيفا: "وسنعتمد قريبا على خطة لإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".



وعن علاقته ببايدن، قال نتنياهو: "في البداية اتفقنا على ضرورة القضاء على حماس، لكن ليس سرا أنه خلال الحرب كانت هناك خلافات بيننا حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".



وقال نتنياهو، إنه وافق أيضا على طلب بايدن لإرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم الولايات المتحدة طرح بدائل للهجوم البري.



وقال نتنياهو إن الرئيس الأمريكي عرض "تقديم مقترحات من جانبه بشأن المجال الإنساني وأيضا بشأن مواضيع أخرى".



وأكد نتنياهو أنه في بعض الأحيان تكون إسرائيل متفقة مع حلفائها وأحيانا لا تكون كذلك. وأضاف: "في النهاية، لقد فعلنا دائما ما هو ضروري لأمننا، وهذا ما سنفعله هذه المرة أيضا".