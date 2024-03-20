نقيب المحامين: هناك طعون تقدم حتى الآن لتعطيل العملية الانتخابية

قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إنه أراد من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، تحقيق مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، مستطردًا: «جميع أعضاء المجلس الحالي مرشحون في الانتخابات، فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين».

جاء ذلك خلال تفقد نقيب المحامين، استراحات وغرف المحامين، بمحكمة الفيوم الابتدائية، التقى خلالها بالمحامين، وتحدث معهم في الشأن النقابي.

وأضاف أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أنه هناك طعون تقدم حتى الآن لوقف العملية الانتخابية.

وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال اجتماع له، إجراء انتخابات النقابة يوم 23 مارس الجاري.