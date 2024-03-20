رئيس جامعة قناة السويس يوجه بإنهاء تجهيز مبنيى كلية الهندسة والاختبارات الإلكترونية

تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، مبنى كلية الهندسة الجديد الذى يجرى إنهاء تجهيزه مع مبنى الاختبارات الإلكترونية لاستقبال الطلاب في أسرع وقت.



وأكد مندور أن التطوير الذي يجرى في البنية التحتية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز البحث العلمي ودعم القدرات العلمية في مختلف المجالات، مضيفا أن مبنى كلية الهندسة الجديد، مقام على طابقين بمساحة 7 آلاف متر ويضم مدرجين بسعة 500 طالب، 8 مدرجات بسعة 200 طالب، 4 مراسم صغيرة بسعة 50 طالبا، مرسم كبير بسعة 400 طالب.



ووجه مندور بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى وتسليمه في الموعد المحدد.



وتفقد مندور مبنى الاختبارات الإلكترونية الذى يضم ٥ طوابق بمساحة 1800 متر، ويتكون من صالة اختبارات إلكترونية بمساحة 1200 متر بسعة 650 طالبا، غرف خدمية لشبكة المعلومات والكهرباء والتكييف المركزي، 8 غرف إدارية، ونفذت واجهات المبنى من الحوائط الستارية والتجهيز الداخلى للمبنى بأحدث الوسائل.