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أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، اليوم الأربعاء، رحيل المدرب لويز فيليبي سكولاري من القيادة الفنية للفريق، بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مينيرو على منصة «إكس»: «لويز فيليبي سكولاري لم يعد مدربا للفريق، تم فسخ التعاقد بالتراضي، بعد اتفاق النادي والمدرب على إنهاء العلاقة صباح اليوم الأربعاء».

ومن المقرر أن يشارك فريق أتلتيكو مينيرو في المجموعة السابعة ببطولة كوبا ليبرتادرويس هذا العام، إلى جانب فرق بينيارول الأوروجوائي وروساريو سنترال الأرجنتيني وكاراكاس الفنزويلي.

وسيلعب مباراته الأولى في البطولة القارية يوم 4 أبريل القادم، عندما يواجه فريق كاراكاس الفنزويلي.