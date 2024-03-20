جيش الاحتلال يعلن تصفية 90 فلسطينيا خلال عمليته العسكرية في مجمع الشفاء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، تصفية 90 فلسطينيا خلال عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي، الذي يشهد حصارًا إسرائيليًا لليوم الثالث على التوالي.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، قضاء قوات تابعة لوحدة 13 للكوماندوز البحري، ومجموعة القتال التابعة للواء 401 تحت قيادة الفرقة 162، على «مخربين» والعثور على وسائل قتالية، مُدعيًا أنها «تجنبت المساس بالمدنيين، والمرضى، والطواقم الطبية والمعدات الطبية في منطقة المستشفى».

وأشار إلى «التحقيق مع ما يزيد عن 300 مشتبه فيهم في المجمع من قبل محققي وحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية ومركّزي جهاز الأمن العام»، لافتًا إلى «تحويل ما يزيد عن 160 مشتبه فيهم لمتابعة التحقيق معهم على أرض البلاد».

وبحسب مصادر فلسطينية، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بالمرضى خارج مجمع الشفاء الطبي، ونقلهم إلى المستشفى المعمداني بحالة صحية صعبة.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل وبنايات وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي ساعات الصباح الأولى لفجر اليوم الـ166 من العدوان على قطاع غزة، قصف الاحتلال مناطق عدة بمدينة غزة، تحديدا حي الرمال، ومحيط مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وقال مراسل وكالة الأنباء «وفا»، إنه تم انتشال 20 شهيداً جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف عمارة سكنية غرب مدينة غزة، بينما سقط شهداء ومصابون في قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السدرة بحي الدرج شرق المدينة.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال شققا سكنية في عمارة «مشتهى»، مقابل برج شوا حصري بمدينة غزة.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من العائلات محاصرة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط ظروف مأساوية، بسبب قصف الاحتلال المستمر على الحي.

وارتفعت حصيلة قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الهباش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 27 شهيدا، معظمهم من النازحين.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، جرى انتشال 6 من الشهداء من منزل استهدف بالطيران الحربي الإسرائيلي.

وشهدت مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، إطلاق نار كثيف من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد، وإصابة عدد من المواطنين.