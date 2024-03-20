زيلينيسكي يعرب عن امتنانه للوعود بتقديم مساعدات دفاعية جديدة

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للوعود بتقديم مساعدات دفاعية جديدة، بعد اجتماع لحلفاء أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو الثلاثاء: "ستكون هناك حزم دفاعية جديدة، بما في ذلك المدفعية الشحيحة" ، في إشارة إلى التعهدات التي قطعت في مؤتمر مجموعة الاتصال الأوكرانية في القاعدة الجوية في راينلاند بالاتينات الألمانية.

وذكر زيلينسكي على وجه التحديد ألمانيا وحزمة الأسلحة الإضافية بقيمة 500 مليون يورو (543 مليون دولار) التي وعدت بها برلين.

وقال: "أود أيضا أن أنوه بألمانيا اليوم لحزمة الدفاع المعلنة البالغة نصف مليار يورو، وتشمل المدفعية والعربات المدرعة. نحن نقدر كثيرا المساهمة الألمانية في حماية أرواح الأوكرانيين واستقلالنا".

ووفقا لزيلينسكي، لا يزال التركيز الرئيسي لشراء الأسلحة على الدفاع الجوي ومعدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة. كما أشاد زيلينسكي بالدول الأخرى لانضمامها إلى مبادرة تشيكية لشراء الذخيرة.

وبدأت جمهورية التشيك في شراء الذخيرة من جميع أنحاء العالم لتلبية الاحتياجات الدفاعية للجيش الأوكراني. وتحظى المبادرة الآن بدعم مالي من عدد من الدول الغربية الأخرى.

ومع ذلك، دعا زيلينسكي أيضا إلى تسريع تسليم الطائرات المقاتلة الغربية التي وعدت كييف بها.

وقال: "شركاؤنا لديهم الأنظمة المناسبة. نحن بحاجة إلى تسريع برنامج (إف 16) قدر الإمكان أيضا". وتهدف الطائرات إلى المساعدة في تعزيز الدفاع الجوي.

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا باتت تهاجم مؤخرا المناطق الحدودية بشكل متزايد من الجو، ليس فقط بالطائرات المسيرة والصواريخ، ولكن أيضا بالقنابل الموجهة التي يتم إسقاطها من الطائرات.

وقال: "يحاول الجيش الروسي حرق قرانا الحدودية حتى الأرض. ومنذ بداية شهر (آذار) مارس وحتى اليوم، أسقطت الطائرات الروسية ما يقرب من 200 قنبلة موجهة على مجتمعات منطقة سومي وحدها. مستهدفة القرى والمدن والبنية التحتية المدنية".

وفي مؤتمر رامشتاين، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لأكثر من 50 قائد دفاعي من أوروبا وجميع أنحاء العالم: "لن يسمح الشعب الأوكراني لبوتين بالانتصار، ولن نسمح نحن أيضا. كما قال الرئيس (الأمريكي) جو بايدن، لن نتركهم وحدهم".

وقال: "اليوم، بقاء أوكرانيا في خطر، وأمن أمريكا في خطر، وليس لديهم يوم يضيعونه وليس لدينا يوم لتجنيبه أيضا".