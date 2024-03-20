محافظ أسوان يتابع استمرار تنظيم دورات ريادة الأعمال ومبادرة مطبخ المصرية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سلسلة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرى (حياة كريمة)، موجهًا بتكثيف الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومي والاستفادة منه لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي والمواطنين.

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تحت رعاية محافظ أسوان جارٍ مواصلة فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركزي إدفو وكوم أمبو.

وأشارت إلى أن المبادرة تساهم في توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأوضحت أنه تم مواصلة تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتثقيف المالي بقرية المنصورية بمركز دراو، بناءً على توجيهات محافظ أسوان.

ولفتت إلى أن هذه الدورات تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لاقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومنها موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات، فضلًا عن رفع الوعي بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات.