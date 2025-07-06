أوبرا لا سكالا في ميلانو تشدد قواعد اللباس وتمنع دخول مرتدي السراويل القصيرة والقمصان بلا أكمام

شدد مسرح "لا سكالا" في مدينة ميلانو الإيطالية قواعد اللباس، حيث بات يمنع دخول الزوار الذين يرتدون سراويل قصيرة أو قمصانا بلا أكمام لحضور العروض، في واحد من أشهر دور الأوبرا في العالم.

وجاء في بيان المسرح على موقعه الإلكتروني: "يُرجى من الجمهور ارتداء ملابس تليق بوقار المسرح، احتراما للمكان وأفراد الجمهور الآخرين."

وأضاف التحذير: "لن يُسمح بدخول القاعة للأشخاص الذين يرتدون سراويل قصيرة أو قمصانا بلا أكمام، وفي هذه الحالة، لن يتم تعويض ثمن التذكرة."

وأوضح موظفو "لا سكالا" أنه كما في السابق، لا يوجد إلزام للنساء بارتداء فساتين سهرة أو للرجال بارتداء ربطات عنق، وأنه سيتم احترام التقاليد الثقافية المختلفة، مثل الكيمونو الياباني التقليدي الذي يُرتدى مع الصنادل.

ويُعد "لا سكالا"، الذي يتّسع لنحو ألفي شخص، من أشهر المعالم في ميلانو، وتدرجه العديد من شركات السياحة ضمن برامجها التي تتضمن حضور عروض أوبرا.