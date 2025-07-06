شرطة كير الأمريكية: استمرار فقدان 11 شخصا في فيضانات تكساس وارتفاع حصيلة الضحايا

قال قائد شرطة مقاطعة كير، لاري ليثا، إن 11 من المخيمين ما زالوا في عداد المفقودين جراء فيضانات عارمة اجتاحت وسط ولاية تكساس الأمريكية.

ولقي العشرات حتفهم منذ أن اجتاحت سيول عارمة جزءا من وسط ولاية تكساس بدءا من أمس الأول الجمعة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة إلى نحو 70 شخصا، اليوم الأحد، بعد أن عثرت فرق الإنقاذ على مزيد من الجثث في مقاطعة كير، التي كانت الأكثر تضررا. ومن بين الضحايا أطفالا كانوا يخيمون على ضفاف نهر جوادالوبي.

وأكد المسئولون أنهم لن يوقفوا عمليات البحث حتى يتم العثور على جميع المفقودين.

وتم تسجيل معظم الوفيات في مقاطعة كير الواقعة في منطقة هيل كنتري بالولاية، حيث تم الإبلاغ عن 59 قتيلا في المقاطعة – بينهم 38 بالغا و21 طفلا – إضافة إلى الإبلاغ عن وفيات أخرى في مقاطعات ترافيس وبورنت وكيندال.

وتعامل رجال الإنقاذ مع أشجار متكسرة، وسيارات مقلوبة، وحطام مملوء بالوحل، أثناء مهمتهم الشاقة للعثور على ناجين.

ولم تعلن السلطات بعد عدد المفقودين باستثناء الأطفال من مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي مسيحي عُثر فيه على معظم الضحايا.