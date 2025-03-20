عملية برية جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بدء عملية عسكرية برية محددة وسط قطاع غزة وجنوبه.

وقال جيش الاحتلال في بيان نقلته قناة سكاي نيوز عربيه إن العملية تهدف إلى "توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه".

وحظر جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة سكان قطاع على محور صلاح الدين، بين شمال قطاع غزة وجنوبه وبالعكس، وقال إن التحرك من الشمال إلى الجنوب يسمح فقط عبر طريق الرشيد.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت صباح اليوم أن الجيش يستعد لإقامة حاجز إضافي في منطقة نتساريم، على المحور الواصل بين جنوب قطاع غزة وشماله.

واستأنفت إسرائيل حرب على قطاع غزة فجر الثلاثاء، بعد رفضها الانخراط في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث شنت سلسلة من الغارات العنيفة شملت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جنوب القطاع فجر الخميس.