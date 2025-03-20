كندا بصدد إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على أمريكا في مجال الدفاع

أكد مسؤول حكومي كندي رفيع المستوى لوكالة أسوشيتد برس(أ ب)، اليوم الأربعاء، أن بلاده بصدد إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى مسعى الاتحاد لكسر اعتماده على الولايات المتحدة في مجال الأمن، مع التركيز على شراء المزيد من المعدات الدفاعية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، من أوروبا.

قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه غير مخول بالتحدث علنا حول الموضوع، إن الخطة تشمل تصنيع طائرات مقاتلة في كندا.

وفي كندا، التي شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها حربا تجارية وهدد بالضغط الاقتصادي لجعلها الولاية الأمريكية الـ 51 ، تم تكليف وزير الدفاع بيل بلير من جانب رئيس الوزراء مارك كارني بمراجعة شراء طائرات إف - 35 الأمريكية لمعرفة ما إذا كانت هناك خيارات أخرى "نظرا للبيئة المتغيرة"، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة الدفاع في مطلع الأسبوع.

قال كارني إن إمكانية زيادة الإنتاج في كندا هي أحد العوامل المؤثرة. وقد وعدت شركة ساب السويدية، في عرض من جانبها، بأن يتم تجميع وصيانة مقاتلات ساب جريبين في كندا.