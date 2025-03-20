تحقيق لـCNN يثبت ضلوع الاحتلال باستهداف مبنى الأمم المتحدة بغزة الأربعاء

كشف تحقيق لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، الخميس، تضمّن تحليل صور وشظايا القصف يثبت ضلوع الاحتلال في استهداف مبنى الأمم المتحدة بغزة، أمس.

ونقل التحقيق عن خبير ذخائر سابق بالجيش الأمريكي قوله إن «الأضرار التي لحقت بالمبنى تظهر أنها ناتجة عن قذيفة دبابة»، مشيرًا إلى أن شظايا الأسلحة تتوافق مع قذيفة دبابة إسرائيلية طراز (إم 339).

كما ونقل التحقيق عن مدير أبحاث تسلح قوله إن «الشظايا من قذيفة دبابة إسرائيلية (عيار 120) ملم من طراز (إم 339) متعدد الأغراض».

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل واحد وإصابة 5 آخرين من العاملين الأجانب في المؤسسات الأممية، وذلك إثر قصف الاحتلال مقرهم وسط القطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إن واحدا من موظفيه قُتل الأربعاء جراء «ذخيرة متفجرة» قد تكون قد «انفجرت أو أسقطت» على موقع المجمع الأممي في مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة.

من جانبه، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جورجي موريرا دا سيلفا، إن الانفجار لم يكن عرضياً أو متعلقا بإزالة الألغام.

وأشار إلى أن المكتب تواصل مع الجيش الإسرائيلي بعد الضربة الأولى وأكد أنه على علم بموقع المنشأة.