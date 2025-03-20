زيلينسكي ينتقد المجر بشكل غير مباشر بسبب عرقلتها انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، انتقادا غير مباشر للمجر جراء عرقلتها انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إن من يمنع قرارات تؤثر على الجميع في القارة يعد"مناهضا لأوروبا".

وقال زيلينسكي، في مداخلة عبر تقنية الفيديو خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "عندما يمنع شخص واحد قرارات مهمة للقارة بأكملها أو تم الاتفاق عليها بالفعل، فإنه يعد ذلك مناهضا لأوروبا ببساطة".

ولم يذكر زيلينسكي أي دولة بالاسم، لكن المجر كانت قد منعت مؤخرا صدور بيانات مشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انتقادات متكررة لمحادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ مفاوضات مع أوكرانيا بشأن انضمامها للاتحاد العام الماضي، لكن زيلينسكي قال إنه رغم وفاء أوكرانيا بالشروط اللازمة لمواصلة المحادثات، إلا أن هناك صعوبات كبيرة تعرقل إحراز تقدم في هذا الصدد.