الأونروا: تفاقم الأزمة الإنسانية بالضفة الغربية مع تدمير ممنهج للمنازل والبنية التحتية

حذر فيليبي لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الخميس، من "أزمة إنسانية متفاقمة" في الضفة الغربية، مع تدمير ممنهج للمنازل والبنية التحتية المدنية الأخرى.

وقال لازاريني على منصة "إكس" إن السلطات الإسرائيلية أصدرت، الأربعاء، أوامر هدم جديدة لـ66 مبنى في مخيم جنين بشمال الضفة، بعدما دمرت عشرات المنازل في المخيم خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف: "يجب عدم تنفيذ أوامر الهدم هذه"، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من اللاجئين يواجهون خطر النزوح مجدداً، مع تغير وضع مخيم جنين بشكل دائم.

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيان، السبت، إن استمرار إسرائيل في هدم المنازل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في الضفة الغربية، تسبب في تشريد أكثر من 40 ألف فلسطيني، ما يعد "جريمة تطهير عرقي وتهجير".