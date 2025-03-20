تحذير أممي: تجدد العنف في غزة يجعل عودة الرهائن أمرا صعبا

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن استمرار العنف في قطاع غزة يجعل عودة الرهائن المتبقين هناك هدفا صعبا.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الشرق الأوسط خالد خياري: "إن العودة إلى الأعمال العدائية تهدد جميع المدنيين، بما في ذلك الرهائن، الذين يعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة".

وأضاف الخياري في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي: "مع مرور كل يوم، نبتعد أكثر فأكثر عن هدف إعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم سالمين"، وفقاً لوكالة رويترز.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 91 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات في غارات جوية في أنحاء قطاع غزة يوم الخميس، بالإضافة إلى مئات الشهداء منذ استئناف الغارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في الاجتماع إن الضربات على ما وصفه بأهداف تابعة لحركة حماس ستستمر حتى عودة كل رهينة، بحسب تعبيره.

وحملت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حركة حماس مسؤولية استئناف الأعمال العدائية من خلال "رفضها مرارا قبول مقترحات تمديد وقف إطلاق النار"، بحسب قولها.